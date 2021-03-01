Диета Дюкана – правила, этапы, эффекты и отзывы специалистов

Диета Дюкана состоит из четырех этапов / фаз, которые помогут вам достичь желаемой потери веса. Важнейшее правило диеты Дюкана – употребление преимущественно белковых продуктов.

По словам ее создателя, такая белковая диета имеет определенные эффекты – она ​​позволяет радикально похудеть и очистить организм, избежать эффекта йо-йо и сохранить стройную фигуру на долгие годы.

Диета Дюкана была разработан популярным во Франции диетологом Пьером Дюканом, который специализируется на борьбе с лишним весом более 30 лет. Дюкан является автором книги «Я не умею худеть». https://ru.wikipedia.org/

Диета Дюкана богата белком и состоит из четырех этапов. Первый и второй этапы диеты Дюкана вызывают сброс лишних килограммов, третий и четвертый этапы позволяют избежать эффекта йо-йо и сохранить стройную фигуру на долгие годы. Ее автор уверяет, что такая высокобелковая диета делает кожу эластичной и предотвращает ее дряблость.

1 этап диеты Дюкана (фаза Атака)

Первый этап диеты Дюкана занимает около 5 дней. Он радикально стройнит и очищает организм. Его длина зависит от того, сколько килограммов вы планируете сбросить за всю программу. И так:

До 5 кг – первый этап длится всего 2 дня. При этом потеря веса составляет примерно 0,5-1,5 кг.

До 10 кг – первый этап длится 3 дня. Потеря веса составляет примерно 1,5-2,5 кг.

До 20 кг – первый этап 5 дней. Потеря веса составляет примерно 1,8-3 кг.

До 40 кг – первый этап длится не менее 7 дней (до 10, не дольше). Потеря веса составляет около 3 кг.

Вот что можно есть:

Мясные продукты Морепродукты Молочка Растительные продукты Телятина нежирная Рыба Молоко обезжиренное Соевый сыр «Тофу» Ветчина, Креветки, мидии, кальмары и т.д. Творог обезжиренный Белое мясо Икра Кефир обезжиренный Мясо кролика Раки Печень и почки, говяжьи и куриные Язык говяжий и телячий

Избегайте всех видов жиров (сливочное, растительное, оливковое масло). В блюда можно добавлять зелень, тимьян, петрушку, лук, чеснок, соль и горчицу в небольших количествах по вкусу. Вы также можете добавлять в чай и кофе подсластитель и пить легкие газированные напитки.

2 фаза диеты Дюкана

Второй этап диеты Дюкана приведе к вашей мечте о потере лишних килограммов. Этот этап длится, пока вы не достигнете своей цели. Во время его проведения можно начинать есть овощи. Однако не всегда: после периода, богатого овощами, снова наступает белковый период. Дюкан рекомендует, чтобы каждый такой период длилась по 5 дней (5 дней белково-овощной период / 5 дней исключительно белковая диета).

Вот что можно есть (только в смешанной фазе): все продукты, разрешенные на первом этапе, плюс:

помидоры,

огурцы,

редис,

шпинат,

брокколи,

спаржа,

капуста,

грибы,

сельдерей,

кабачки,

перец,

морковь.

Следующее по-прежнему запрещено:

рис,

картофель,

кукуруза,

бобовые,

авокадо.

Также нельзя употреблять жиры. Для овощей используйте только обезжиренные заправки (например, лимонный сок, винный уксус, обезжиренный йогурт).

Диета Дюкана – 3 этап

Фух, ты добрался до третьего этапа диеты Дюкана – худшее позади. Теперь вы можете позволить себе более разнообразный рацион. Только помните, что в течение одного дня в неделю вам необходимо возвращаться к продуктам первого этапа, то есть употреблять только белок. С другой стороны, два раза в неделю вы можете соблазниться полноценным ужином из двух блюд с бокалом вина и десертом.

Продолжительность третьей фазы диеты Дюкана зависит от того, сколько вы уже потеряли. Необходимо умножить количество потерянных килограммов на 10. Результат – количество дней, в течение которых вы должны придерживаться правил этого этапа. Например: вы похудели на 7 кг, значит, сидите на этой диете 70 дней. Период закрепления веса позволяет избежать кошмара похудения – эффекта йо-йо.

Вот что вы можете есть: все продукты, разрешенные на предыдущих этапах, и одну порцию фруктов в день (все, кроме бананов, винограда и вишни), два ломтика цельнозернового хлеба и один ломтик сыра в день.

Кроме того, два раза в неделю вы имеете право на две порции крахмалистых продуктов, то есть макароны, крупы, рис, картофель и бобовые, а также порцию жирного мяса, например свинины. Можно употреблять жиры, но в небольших количествах.

Не забывайте пить как можно больше воды (до 5 литров), соблюдая эту диету. Почему? Оно позволяет очистить организм от продуктов обмена веществ. Большое количество воды стимулирует работу почек, благодаря чему мы избавляемся от токсинов.

Четвертый этап диеты Дюкана

Во время четвертого этапа диеты Дюкана наконец, вы можете есть то, что хотите, и когда хотите. Конечно, без злоупотребления. Королевские застолья в фастфуде, тонны сладостей и гектолитры сладких напитков разрушат любую тяжелую борьбу с килограммами.

Выбирайте достаточно здоровую пищу в умеренных количествах. Свобода свободой, но у вас все еще есть один белковый день в неделю, когда вы должны есть, как на первом этапе.

Диета Дюкана – общие правила

Ешьте, когда голодны, но только разрешенные продукты. Выпивайте 2 стакана воды с каждым приемом пищи. На первых двух этапах не используйте жиры (даже масло). Не делайте слишком много упражнений в течение первых нескольких недель, потому что ваше тело будет ослаблено. Восполните недостаток витаминов (который может возникнуть на первом и втором этапах) с помощью пищевых добавок.

Диета Дюкана – эффекты

Похоже, именно из-за отсутствия количественных ограничений диета Дюкана стала такой популярной. Обычно похудание связано с утомительным подсчетом каждой калории, миниатюрными порциями и постоянным чувством голода. С Дюканом не только не проголодаешься, но и килограммы пропадают с головокружительной скоростью.

Диета Дюкана – плюсы и минусы, вред для здоровья

Человеческое тело состоит из углеводов, жиров, белков и воды. Все эти ингредиенты играют очень важную роль в организме. Основная задача углеводов и жиров – обеспечить организм энергией. Без этого он не может нормально функционировать.

Белки являются строительными блоками всех тканей тела. Благодаря им тело может восстанавливаться. Проблема в том, что для того, чтобы человек «функционировал» должным образом, между этими составляющими должен быть баланс. Когда вы снабжаете свое тело только белком, оно отрезано от источника энергии. Организм начинает вытягивать их из запасов, отложенных в жировой ткани. Вот почему похудение происходит так быстро.

Плата за быстрое похудение – здоровье. Такое большое количество протеина само по себе не оказывает на организм благотворного воздействия. Первой жертвой диеты могут стать почки. Процесс переваривания белка требует выведения из организма продуктов его трансформации – токсичных для организма соединений азота. Это тяжелая нагрузка на почки, которые не могут вывести такое количество токсинов. Этот орган может заболеть.

Возможные последствия диеты Дюкана – отзывы специалистов

– Белковые продукты могут стать онкогенами, то есть факторами, повышающими риск рака. Существует риск того, что длительное использование этой диеты вызовет рак, – предупреждает проф. Козловская-Войцеховская.

Мы также не должны забывать о самом важном органе – мозге. Для функционирования ему нужна глюкоза (она для него так же важна, как и кислород), и она должна быть постоянно доступна для него. Но процесс превращения белка в глюкозу – один из самых напряженных процессов в организме, поэтому мозгу необходимо быстро выделять глюкозу из углеводов.

Дюкан также, кажется, забывает о необходимых организму ингредиентах, которые содержатся в овощах и фруктах.

– Одной порции в день мало! Следует помнить, что даже если недостаток витаминов и минералов восполняется добавками, это тоже неестественно, – подчеркивает проф. Козловская-Войцеховская. Если вы все равно думаете о переходе на эту диету, добавки просто необходимы.

Мода – это не то, что важно для похудения

Сложность разговора о диете Дюкана в том, что пока недостаточно научных наблюдений – она ​​относительно нова. Мои сомнения проистекают из того факта, что потребление белка более чем в два раза превышает рекомендованное безопасное количество. Все диеты, основанные только на одном питательном веществе (например, белке или жире), являются опасными и в то же время почему-то очень популярными. Стоит помнить, что наш организм не адаптирован к такому питанию!